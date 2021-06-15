Житель Сургут стал лучшим донором России Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Житель Сургута Александр Двинянин одержал победу в XVIII Всероссийском конкурсе «Лучший донор России – 2021». Мужчину наградили дипломом в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Александру 35 лет и он уже совершил 83 процедуры тромбоцитафереза - процедуры выделения отдельных компонентов (тромбоцитов) из донорской крови для последующего переливания реципиенту или изготовлению специальных препаратов крови.

- Впервые я сдал кровь по просьбе знакомых, так и вступил в донорское движение. Я очень рад, что мои компоненты крови спасают жизни и дарят здоровье югорчанам, - рассказал Александр Двинянин.

В этом году в конкурсе участвовали более двухсот лучших доноров крови и её компонентов со всей России. Стоит отметить, что активные доноры Югры ежегодно побеждают в национальном конкурсе.