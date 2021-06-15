Погода в Югре на 15 июня 2021 года: местами кратковременный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 15 июня 2021 года: температура воздуха днём +27, +32 °С, местами +20, +25 °С. Температура воздуха ночью +13, +18 ºС. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, ночью 3 – 8 м/с, днём 7 – 12 м/с, при грозе порывы 15 – 18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +29, +31 °С, ночью +16, +18 ºС. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений, ночью 3 – 8 м/с, днём 7 – 12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна. поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один.