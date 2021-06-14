В Югре пройдут мастер-классы по фотосъемке ведущих федеральных экспертов

Фото: правительство Югры

Пройти мастер-класс и поучаствовать в конкурсе #ОткройЮгру может любой югорчанин, а жителям и гостям окружной столицы повезло еще больше – они могут вдохновиться на встречах с экспертами, которые пройдут в ханты-мансийском центре Fokus (Мира, 46) и в онлайне.

Генеральный директор регионального информационного центра ТАСС в Екатеринбурге Мария Картуз встретится с профессионалами и любителями фотосъемки 15 июня в 18:00. Медиаменеджер расскажет о комплексном сопровождении крупных событий. Зарегистрироваться можно по ссылке: vk.cc/c2Tn66

Руководитель фотослужбы РИЦ информагентства на Урале Донат Сорокин объяснит всем, кому не безразлична фотография, особенности и возможности съемки на телефон. Лекция пройдет 16 июня в 19:00. Регистрация: vk.cc/c2TnAk