В Радужном открывается купальный сезон

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Купальный сезон в Радужном будет официально открыт завтра, 15 июня. Традиционным местом отдыха горожан определен пляж на протоке реки Аган, где установлен спасательный пост с необходимым оборудованием и снаряжением, сообщает администрация города.

– В течение купального сезона здесь будет обеспечиваться ежедневное дежурство двух спасателей для предупреждения несчастных случаев, а также оказания первой медицинской помощи. Режим работы городского пляжа – с 12:00 до 18:00, – поясняют муниципальные власти.

Накануне водолазы обследовали дно на глубине 2-2,5 м – акватория пляжа признана безопасной для купания. Во избежание несчастных случаев всем отдыхающим необходимо соблюдать меры безопасности, выполнять указания дежурных спасателей. Администрация города призывает радужнинцев не купаться в необорудованных местах. Завершится купальный сезон 15 августа.