Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 июня 2021 года увеличилось на 83 человека

Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 83 и составило 58 358 человек.

По данным оперштаба Югры, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 15 муниципалитетах: наибольшее количество зараженных в Сургуте (15 человек), Нягани (11 человек) и Нижневартовске (10 человек).

На сегодняшний день в состоянии пневмонии находятся 24 пациента, 55 больных переносят COVID-19 с симптомами ОРВИ, в бессимптомной форме заболевание протекает у четверых югорчан.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 58 358. Выздоровели за весь период пандемии — 56 806 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.