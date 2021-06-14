В Югре 14 июня случилось уже четыре пожара

Фото : МЧС Югры

Пожарные Югры за десять часов сегодняшнего дня, 14 июня, выезжали на пожар уже четыре раза. Огнеборцы тушили дачный дом в Нижневартовске, баню в Нижневартовском районе, дачный дом в Белоярском районе и устранили задымление в ТЦ «Европа» в Пыть-Яхе.

В 05:01 поступило сообщение о пожаре в дачном доме на ул. Строительной в СОТ «Строитель» в Белоярском районе. Пожарные прибыли в 05:19, на месте увидели, что дачный дом охвачен огнем по всей площади. Справиться с огнем удалось к 05:31. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается органами дознания.

Другой пожар в садовом сообществе «Наладчик» Нижневартовского района тушили ночью. Сигнал о пожаре на пульт диспетчеров поступил в 00:50.

– По прибытию первых пожарных подразделений в 01:00 наблюдалось открытое горение бани по всей площади. Открытое горение было ликвидировано в 01:13. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России было задействовано десять человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – сообщает пресс-служба МЧС Югры.

Также на минувшие стуки спасатели привлекались на ликвидацию ДТП четыре раза.