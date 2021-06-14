Погода в Югре на 14 июня: до +32 градусов

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Сегодня, 14 июня, в Югре будет облачно, ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12… +17 градусов, местами +6… +11 градусов, днем +27… +32 градусов, местами +21… +26 градусов.

Ханты-Мансийск: +28 градусов, облачно, ветер слабый, юго-западный 5 м/с.

Сургут: +28 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 3 м/с.

Нижневартовск: +27 градусов, облачно, ветер слабый, западный 3 м/с.

Нефтеюганск: +28 градусов, облачно, ветер слабый, западный 4 м/с.

Когалым: +27 градусов, облачно, ветер слабый, западный 3 м/с.