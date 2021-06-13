Югорчанам дали советы по выбору черешни и клубники. Во-первых, старайтесь выбирать продукты из близкого региона. Так как когда овощи и фрукты проделывают не очень длинный путь до прилавка, нет необходимости их обрабатывать.

– Приобретайте товары в местах санкционированной торговли. Обращайте внимание на внешний вид плодоовощной продукции. На каждое наименование реализуемой продукции должны быть оформлены ценники с указанием на них полного названия товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара и прочее. Продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Когда выбираете клубнику, обращайте внимание на аромат. Самая спелая имеет сладкий характерный клубничный запах. Та, что не пахнет, будет безвкусной. Сами ягоды должны быть блестящими и упругими, без темных мятых зон, иначе быстро испортится вся купленная партия. Листики у основания - те, что в форме короны, - должны быть зелеными без признаков увядания.