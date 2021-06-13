Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 июня 2021 года увеличилось на 75 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 75 и составило 58 275 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в Пыть-Яхе открылся автомобиль скорой помощи, в котором местные жители могут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. Главное условие – наличие двух документов: паспорта и СНИЛС и хорошее самочувствие. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры.