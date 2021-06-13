В Югре определили финалистов кубка по управлению бизнесом «Точка роста». Финальный этап проекта состоится 16 июня в Ханты-Мансийске.

В чемпионате команды участников из числа представителей бизнес-сообщества, работников бюджетной сферы, госслужащих, студентов ссузов и вузов получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями. В смоделированной экономике и рынках они разрабатывают стратегии и управленческие решения в конкурентной борьбе друг с другом.

– Команды-победители профессиональной и студенческой лиг представят автономный округ на российском финальном этапе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом международного первенства «Global Management Challenge», который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. В случае победы на российском этапе югорчане получат возможность участия на международном уровне бизнес-соревнования в числе 30 лучших управленческих команд мира, – рассказывают организаторы.

Напомним, что участниками 13 сезона кубка Югры по управлению бизнесом «Точка роста» стали 112 команд из всех муниципальных образований, в состав которых вошли около 500 человек. Из них 59 команд, или 255 человек, – в профессиональной лиге и 53 команды, или 222 человека, – в студенческой лиге.