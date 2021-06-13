Пенсионерке из Когалыма не хотели компенсировать расходы на оплату проезда к месту отдыха. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению пенсионерки о неправомерном отказе Управления Пенсионного фонда РФ в выплате компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха за пределами России.

– Установлено, что женщина направила в территориальное отделение Пенсионного Фонда России заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха. В нарушение требований Федерального закона, заявителю отказано в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор города в интересах пенсионера направил в суд исковое заявление о взыскании с Пенсионного фонда компенсации оплаты проезда к месту отдыха. Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен, в пользу пенсионерки взысканы деньги.