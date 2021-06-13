Госавтоинспекторы Югры проводят профилактическую работу с детьми на летних каникулах. Фото - УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Дорожные полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на закрепление знаний Правил дорожного движения у детей разных возрастных категорий.

Воспитанникам детских садов сотрудники ГИБДД объяснят Правила дорожного движения в игровой форме. Дошкольникам рассказывают о правилах поведения на дорогах, в транспорте, а также о мерах безопасности при катании на двухколесных транспортных средствах, – рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

Для ребят школьного возраста уроки дорожной безопасности проходят в автогородках и на детских площадках. Полицейские напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только на зеленый сигнал светофора и рассказывают о дорожных ловушках, которые встречаются на дороге.