Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 июня 2021 года увеличилось на 69 человек

Один летальный исход Фото: Мария Толстихина

В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 69 человека. Скончался 1 пациент, который болел COVID-19. Всего в ХМАО инфицировано коронавирусом 58 062 человека. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

В муниципальных образованиях ХМАО ситуация следующая:

Сургут – 13;

Ханты-Мансийск – 11;

Нижневартовск – 10;

Советский район – 8;

Мегион – 6;

Нягань – 4;

Нефтеюганск – 3;

Пыть-Ях – 3;

Когалым – 2;

Югорск – 2;

Сургутский район – 2;

Лангепас – 1;

Урай – 1;

Березовский район – 1

Нижневартовский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.