Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 12 июня 2021 года увеличилось на 69 человек

Один летальный исход
Фото: Мария Толстихина
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 69 человека. Скончался 1 пациент, который болел COVID-19. Всего в ХМАО инфицировано коронавирусом 58 062 человека. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
В муниципальных образованиях ХМАО ситуация следующая:
Сургут – 13;
Ханты-Мансийск – 11;
Нижневартовск – 10;
Советский район – 8;
Мегион – 6;
Нягань – 4;
Нефтеюганск – 3;
Пыть-Ях – 3;
Когалым – 2;
Югорск – 2;
Сургутский район – 2;
Лангепас – 1;
Урай – 1;
Березовский район – 1
Нижневартовский район – 1;
Ханты-Мансийский район – 1.
За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 российских регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 986 человек.