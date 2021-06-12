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Происшествия12 июня 2021 8:21

Мошенник из ХМАО признался в создании фейковых страниц интернет-магазина

Молодой человек получал деньги за товары и услуги, а после удалял страницы
Мария Толстихина
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Юноше грозит до 5 лет лишения свободы

Юноше грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Мария Толстихина

В прошлом году в полицию Мегиона обратился 41-летний житель, который оплатил доставку пиломатериалов суммой 14500, но свои товары так и не получил. После оплаты «продавцы» тут же отключили телефон и удалили фальшивый аккаунт из интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах, услугах и вакансиях.

После проведения оперативных работ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 23-летний житель. Молодой человек сознался в преступлении и в том, что создавал на популярном сайте интернет-магазина поддельные страницы. Всего на обмане он заработал около 200 тысяч рублей.

Киберпреступник возместил материальный ущерб потерпевшему. Сейчас его дело рассматривается в суде. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.