Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 начал работу в Пыть-Яхе Фото: "КП" Архив

В Пыть-Яхе открылся автомобиль скорой помощи, в котором местные жители моут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции. Главное условие – наличие двух документов: паспорта и СНИЛС и хорошее самочувствие. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

«Так же, как и в поликлинике, перед вакцинацией мы обязательно проводим осмотр пациента, выполняем термометрию, сатурацию, то есть смотрим уровень кислорода в крови, измеряем артериальное давление, выявляем, болеет ли на данный момент пациент какими-то респираторными или острыми хроническими заболеваниями. После вакцинации на руки пациенту выдаем памятку, где указано, какие возможны реакции на вакцину, как действовать в тех или иных ситуациях и обязательно дается информация о повторной вакцинации через 21 день», - рассказывает Гулия Казеко, врач - терапевт участковый поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».

Автомобиль медицинской службы был переоборудован под мобильный пункт вакцинации – в нем установлен дезар, поддерживающий стерильность воздуха в салоне, переносной холодильник для хранения вакцин и весь необходимый набор инструментов для работы медицинского персонала. В передвижном пункте вакцинации работают два специалиста – врач терапевт, который проводит осмотр желающих пройти вакцинацию и медицинская сестра прививочного кабинета, которая непосредственно выполняет процедуру.