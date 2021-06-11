В Югорске осудят мужчину, который до смерти избил завхоза местного дома культуры

В Югорске завершено расследование уголовного дела по факту убийства 38-летнего местного жителя, сообщает пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем в отношении 54-летнему подозреваемому вменяют статью «умышленное убийство». Дело направлено в суд.

По данным оперативников, вечером 20 февраля 2021 года в одном из культурных учреждений Югорска, после корпоратива к 23 февраля, обвиняемый поругался с хозяйственным работником учреждения. В это время злоумышленник схватил металлический предмет и пять раз ударил им по голове хозработнику, один раз – по грудной клетке и 7 раз по конечностям, Травмы, полученные от ударов, оказались не совместимы с жизнью, и завхоз скончался на месте происшествия.