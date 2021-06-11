Погода в Югре на 11 июня 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 11 июня 2021 года: температура воздуха днём +21, +26°С, по восточной половине округа местами +15, +20 °С. Температура воздуха ночью +4, +9 ºС. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4 – 9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +21, +23°С, ночью +6, +8 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 4 – 9 м/с.

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь».