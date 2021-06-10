Жительница Пыть-Яха "купилась" на заманчивое предложение о заработке Фото: Татьяна Коркина

Жительница Пыть-Яха "купилась" на предложение компании, которая якобы занимается выгодными сделками. Ей пообещали что, не выходя из дома она сможет неплохо подзаработать. Женщина уточнила условия при разговоре с представительницей компании решила рискнуть, ведь по словам собеседницы она ничего не теряла, никаких вложений и поборов с неё никто не запрашивал.

Спустя пару дней с северянкой созвонился молодой человек и подробно рассказал, что для того, чтобы получить обещанные деньги женщине необходимо во время общения через приложение «Скайп» продиктовать все секретные коды, которые поступят на телефон и сфотографировать свою банковскую карту, причем с обеих сторон. Фото выслать на указанные абонентские номера. После этого женщина должна ежедневно получать 1 тысячу рублей.

Но на телефон помимо обещанной тысячи поступило и сообщение об оформленном кредите на 100 тысяч рублей. Женщина испугалась и отправилась в банк, где специалисты подтвердили, что действительно, на её персональные данные оформлен займ и порекомендовали обратиться в полицию ,

Югорчанка написала заявление и следственный отдел возбудил уголовное дело.