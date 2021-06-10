В Нягани трое парней украли железную бочку и теперь ждут за это наказания Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 30.

В Нягани трое молодых людей, находясь у дома по улице Комарова украли железную бочку объемом 4 кубических метра стоимостью 10 тысяч рублей. Против парней возбуждено уголовное дело. Все трое ранее судимы за кражи, теперь снова признали свою вину и находятся под подпиской о невыезде.

В Лангепасе задержан 27-летний житель Лангепаса, у которого обнаружен полимерный зип-пакет, внутри которого находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Проведенная экспертиза показала, что вещество является наркотиком массой 1,21 грамма. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель задержан, ранее его неоднократно судили за кражи и угон авто.

Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержана 20-летняя девушка, которая ранее украла сотовый телефон из квартиры по улице Пионерская и в дальнейшем сдела его в комиссионном магазине. Нарушительница находится под подпиской о невыезде.