В Югре вынесли приговор по делу о контрабанде сильнодействующих веществ Фото: pixabay.com

Югорский суд рассмотрел уголовное дело против жительницы Югорска, которая обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ и покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.

В суде представлены доказательства того, что обвиняемая заказала через интернет из Казахстана препараты для похудения, содержащие в своём составе сильнодействующие вещества, запрещённые к употреблению на территории России. Эти вещества женщина собиралась продавать жителям Югорска и Советского района.

После получения посылки с препаратами, обвиняемая планировала продать их, но не успела так как её задержал полицейские.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.