Пока студент из Югры спал, гость воровал деньги с его карты Фото: pixabay.com

В отдел полиции обратился 19-летний парень и рассказал, что с его карты пропали пять тысяч рублей. Каким-то образом деньги переведены двумя транзакциями на чужую карту.

Сотрудникам ОМВД России по Белоярскому району узнали, что молодой человек, обратившийся за помощью, проживает в собственной квартире, в то время у него проживал приятель тоже студент. Они вечером гуляли по городу и домой вернулись поздно. Потерпевший лёг спать.

Приятель находился на кухне, а потом в дверь постучали, рассказал он следователям. К ним в гости пришел знакомый. Парни какое-то время общались на кухне, а потом он ушел в ванную, а гость остался в квартире и воспользовался телефоном хозяина дома, который не имел никаких паролей, а приложение банка было свернуто, а не закрыто. После того как деньги "упали" на счёт преступника он попрощался и ушёл.

Пропажу денег студент обнаружил на следующий день и по операциям понял, что деньги списывались ночью, когда он спал. Дело направлено в суд.