Банковские аферисты убелили югорчанку отправить им свои деньги Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратилась 38-летняя женщина и заявила о мошенничестве в крупном размере.

На телефон заявительницы позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Банкир сообщил, что произошла утечка данных, и в Самарской области на имя женщины аферист пытается оформить кредит на 1 миллион 800 тысяч рублей. Для убедительности незнакомец назвал полные данные женщины и последние 4 цифры банковской карты.

Затем мнимые банкиры убедили югорчанку оформить зеркальный кредит в приложении. И спустя время сообщили, что на банковскую карту поступят 1 миллион 800 тысяч рублей, их необходимо обналичить и перевести на безопасный счет.

Таким образом, женщина, не подозревая, что всё это время общалась с мошенниками, выполнила все их указания, сняла деньги со счёта и совершила более 140 переводов на различные абонентские номера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.