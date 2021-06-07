Наркосбытчик из Пермского края восемь лет будет смотреть на небо в клеточку Фото: Татьяна Коркина

Восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима предстоит провести 36-летнему жителю Пермского края, который признан виновным в незаконном сбыте наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору в Интернете. Да, сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства, что в июне 2020 года подсудимый с помощью Интернета занимался незаконным сбытом наркотиков в Нефтеюганском районе. Наркосбытчик покупал партии наркотиков и успел подготовить одну «закладку» с наркотиком в Пыть-Яхе. Оставшуюся часть опасных веществ он хранил при себе и по месту временного проживания в Нефтеюганске.

В конце июня 2020 года его задержали полицейские, общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила более 7,68 граммов.