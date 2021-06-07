День города в Ханты-Мансийске 2021: горожан поздравит коллектив из Новороссийска

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В ханты-мансийском КДЦ «Октябрь» 11 и 12 июня 2021 пройдут мероприятия, посвященные Дню России и Дню города Ханты-Мансийска. Рассказываем, как пройдет День города в Ханты-Мансийске в 2021 году.

Так, 11 июня, с концертной программой «О любви, о воле, о казачьей доле!» выступит самодеятельный ансамбль народной песни «Росичи» из города-побратима Новороссийска. Коллектив подарит жителям Ханты-Мансийска яркую музыкальную программу и исполнит душевные народные песни, наполненные любовью к родной культуре и к родной земле.

«Росичи» - неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, в своих выступлениях пропагандирует народные песенные традиции и возрождение духовной культуры. Пригласительные билеты можно купить в кассах «Октября», справки по телефону: +7 (3467) 300-324.

Творческие коллективы МБУ «КДЦ «Октябрь» поздравят жителей Ханты-Мансийска 12 июня 2021. Артисты выступят с программой «Ты в нашем сердце, Россия!».

НА ЗАМЕТКУ

Зрителей просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться дезинфекторами. Находиться в зале можно только в масках и на местах согласно пригласительным билетам.