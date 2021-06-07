Житель Пыть-Яха напилил осины, сосны и кедра на уголовное дело

Житель Пыть-Яха напилил осину, сосну и кедр на уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие установило, что в июне 2020 года обвиняемый спилил осину, сосну и кедр, причинив ущерб лесному хозяйству на сумму более 9 тысяч рублей. При этом на спил деревьев у него не было никаких разрешительных документов, а из спиленных деревьев он захотел заготовить древесину. Прокуратура предъявила мужчине иск о возмещении причиненного ущерба.

За спил деревьев мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.