В Нижневартовске задержали воровку часов и краски для волос Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие выходные в ХМАО зарегистрировано 164 преступления, по горячим следам раскрыто 113.

Житель Сургута, находясь в квартире по улице Дзержинского, вытащил из сумки югорчанки золотые изделия стоимостью более 88 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, преступник находится под подпиской о невыезде.

В Березово задержан 37-летний мужчина, у которого кармане олимпийки обнаружен подозрительный сверток с порошкообразным веществом голубого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит в составе наркотик массой 0,47 грамма. Возбуждено уголовное дело. А мужчина, как оказалось, уже судим за грабеж и умышленное повреждение имущества.

В Югре продолжаются сезонные кражи. Так, в Кондинском районе 19-летний молодой человек угнал велосипед марки «Хайлендер» из подъезда дома по улице Ленина. Ущерб составил 5 тысяч рублей. Аналогичное преступление произошло в Нижневартовске. Там, преступник похитил с 16-го этажа подъезда дома по улице 60 лет Октября велосипед «Стерн» стоимостью более 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли 30-летнюю девушку, которая похитила из магазина по улице Мира товары на 5 тысяч рублей. Женщина унесла с собой 2 флакона туалетной воды, 2-е женских часов и упаковку краски для волос. Теперь подозреваемая находится под подпиской невыезде.