В Нижневартовске обновляют дорожную разметку на участке улицы Дзержинского

Фото: администрация Нижневартовска

Дорожная разметка обновляется на улице Дзержинского (от Ленина до Интернациональной) в Нижневартовске, сообщает городская администрация. В 2020 году участок отремонтировали при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а сейчас, в рамках гарантийных обязательств, работы проводит подрядчик.

По словам заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижневартовска Максима Коротаева, весной специалисты департамента ЖКХ и общественники обследовали все дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта. Все выявленные недостатки передали подрядчикам и вот, многие уже стали устранять дефекты.

- Мы рады тому, что подрядчик исполняет взятые на себя обязательства. Надеемся, что все недостатки устранят в сроки, которые установлены договором гарантии, - отметил Максим Коротаев.