В Сургуте на Проспекте Набережный сгорела квартира Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте сегодня днём, 6 июня, произошел пожар в квартире по ул. Проспект Набережный. По данным пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт диспетчера в 13.55.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 14.05. К счастью, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

Сейчас органы дознания устанавливают все обстоятельства произошедшего.