Владимир Якушев: малые города и населенные пункты тоже должны быть красивыми

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, в ходе которого состоялась сессия «Привычки городов». Одним из ее участников стал Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев. Он рассказал о новых подходах к развитию городов.

По словам полпреда, люди не могут жить только в мегаполисах, поэтому надо развивать агломерации, малые города и сельские территории.

- Мы будем развивать все, а люди сами выберут, где им жить, - подчеркнул Владимир Якушев.

Также он отметил, что инвестирование в развитие крупных населенных пунктов - хорошая возможность получить дополнительные средства, которые затем можно вложить в малые города и сельские территории.

- Если мы говорим об агломерации или мегаполисе, то каждый рубль, вложенный туда, вернется быстрее. Та городская экономика, которая будет создаваться, даст дополнительную добавленную стоимость - потом ее можно направить и на малые города, и на сельские населенные пункты. В них также должно быть качественное жилье и красивые территории. Однако интсрументы для достижения этих целей будут разными: в малых городах одни, на сельских территориях - другие, в мегаполисах и агломерациях - третьи, - добавил полпред.