Работающие женщины Югры чаще всего рожают в "бальзаковском" возрасте Фото: pixabay.com

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования провели анализ информации от работодателей о назначении и выплаты пособий по беременности и родам. Благодаря анализу, они пришли к выводу, что работающие югорчанки чаще всего рожают в "бальзаковском" возрасте.

Соответствующая выплата в этом году 3 860 раз перечислялась женщинам от 30 до 40 лет. А уже на второй ступени жительницы Югры в возрасте от 25 до 30 лет, по ним 1 656 раз назначались пособия.

Женщинам от 20 до 25 лет пособие по беременности и родам назначалось 627 раз. И на последнем месте 265 получательниц пособий по беременности и родам среди югорчанок после 40 лет.

Стоит отметить, что за 5 месяцев 2021 года в регионе на оплату больничных листов в связи с беременностью и родами израсходовано порядка 1,2 миллиарда рублей.