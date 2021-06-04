В Нижневартовске появится новая универсальная спортивная площадка Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске модернизируют универсальную спортивную площадку в пятом микрорайоне. Она станет доступна жителям после окончания работ по реконструкции хоккейного корта «Бригантина» по улице Нефтяников. Строители уже занимаются укладкой фундамента для крепления хоккейной коробки и монтажом бортов. По просьбам жителей близлежащих домов высота ограждения площадки будет увеличена.

По словам заместителя главы Нижневартовска модернизация объекта проходит в два этапа. На площадке установили новую систему освещения и реконструировали пункт проката. После окончании ремонта открытого корта, жители города получат современный, многофункциональный спортивный объект, где смогут заниматься спортом жители разного возраста.

Работы планируют завершить этим летом. Первые спортивные мероприятия на обновленной площадке состоятся в августе в рамках проекта «Спорт в каждый двор», который направлен на пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.