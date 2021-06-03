В Пыть-Яхе пьяные посиделки с соседом закончились убийством Фото: pixabay.com

Вчера вечером в Пыть-Яхе по улице Кедровая ранее судимый 36-летний мужчина выпивал со своим 46-летним соседом. Бывший уголовник спровоцировал конфликт тем, что начал обзывать жену соседа, а затем схватил нож и ударил гостя в грудь, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Следственным отделом Пыть-Яха против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, мы писали ранее, как в Югре будут судить приезжего мужчину, который зарезал югорчанина. А также о случае в Нефтеюганске, там, пьяный местный житель зарезал сына из-за просьбы занять денег, причём в мае прошлого года, он уже бросался на сына с ножом и осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.