В Когалыме детей готовы принять в выездные и оздоровительные лагеря Фото: pixabay.com

В Когалыме стартовала летняя детская оздоровительная кампания. Школьники смогут отдохнуть в выездных и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. Несколько групп ребят уже отправились в лагеря Черноморского побережья.

А уже завтра, 3 июня, состоится открытие 1 смены в школе № 1. С 4 июня будет работать лагерь на базе школ № 5, 8/2, Школы искусств, Дворца спорта, Дома детского творчества, а также Когалымского комплексного центра социального обслуживания населения. Кроме того, в июне на базе второй школы Молодежный комплексный центр «Феникс» организует лагерь труда и отдыха для детей и подростков от 14 до 17 лет.

Комиссия уже проверила готовность учреждений, соблюдение безопасных условий для организации лагеря с дневным пребыванием, состояние медицинского кабинета, пищеблока, игрового оборудования. По оценке специалистов, все лагеря готовы к приёму детей и начнут свою работу в указанные сроки.

Детей ждёт насыщенная спортивная и культурно-познавательная программа: игры, концерты, конкурсы, большие коллективные дела. Для юных жителей Когалыма организуют витаминизированное питание, оздоровительные мероприятия, экскурсии и творческие занятия.

Всего летом в Когалыме будут работать 15 лагерей, в которых отдохнут 1 300 юных когалымчан. Ещё более 300 ребят отдохнут в выездных лагерях.