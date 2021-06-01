В Югре пройдет летний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников Фото: Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

С 3 по 6 июня в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников. Это будет II региональный этап фестиваля ВФСК ГТО. Фестиваль будет посвящен 90-летию создания Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участниками фестиваля станут 151 человек из 19 муниципалитетов округа возрастом 11-15 лет, а именно: из Белоярского района, Берёзовского района, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Нижневартовска, Нижневартовского района, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Советского района, Сургута, Сургутского района, Урая, Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района и Югорска.

Фестиваль состоится в спорткомплексе имени В.Я. Башмакова по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 31. В программе мероприятия с 4 по 6 июня в программе различные спортивные испытания. 4 июня в 14:30 – парад открытия, а церемония награждения – 6 июня в 11:00.

Победителей и призеров фестиваля наградят медалями, кубками и памятными подарками.