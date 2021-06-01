"Чумовые забавы": в Когалыме прошел праздник для детей Фото: Администрация Когалыма

В Когалыме после праздничного концерта "Школа всяческих наук" в ДК "Сибирь" ребятам напомнили о правилах безопасного поведения на улице.

Кукла Мила и ребята вызвали специалистов - Доктора Неболейку, шофера Болтика и инспектора Светофорова, а также космического персонажа Громозеки, который самый является самым настоящим профессором. Вместе с героями мультфильмов дети разобрали все возможные аварийные ситуации и повторили санитарные правила. В парке военной техники юных жителей города ждали "Чумовые забавы", которые подготовили для них работники Музейно-выставочного центра. Ребятишки познакомились с мини-выставкой, где им продемонстрировали национальные украшения малочисленных коренных народов Севера, предметы быта, одежды ручной работы. Кроме того, детям загадывали загадки и ребусы, они играли в дартс, собирали пазлы и смогли поучаствовать в традиционных играх народов Севера. Мероприятие получилось интересным и познавательным.