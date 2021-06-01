Югорчане завоевали медали на соревнованиях по борьбе, боксу и дзюдо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорчане успешно выступили на соревнованиях по борьбе, боксу и дзюдо. Спортивные единоборства вновь принесли спортсменам медали. Двое атлетов из Югры взошли на пьедестал почёта 32 международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при "Иван Ярыгин", который проходил в Красноярске с 26 по 31 мая. Успешно для югорских спортсменов завершилось первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое прошло в Анапе. Команда Югры состояла из 12 спортсменов, и двое из них завоевали бронзовые награды.

Дзюдоисты также с блеском отстояли честь Югры в Тюмени на чемпионате Уральского федерального округа. По итогам турнира спортсмен из Нефтеюганска выиграл в весовой категории до 100 кг и в этом же весе сургутянин стал бронзовым призёром. Серебряные награды завоевали девушки из Нефтеюганска и Нижневартовска в весовых категориях до 63 кг и 70 кг соответственно. Обладательницей бронзовой медали в весе до 57 кг стала представительница Сургута.