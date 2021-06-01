В Югре будут судить приезжего мужчину, который зарезал югорчанина Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Нефтеюганский следственный отдел закончил расследование уголовного дела 63-летнего ранее судимого уроженца Оренбургской области, который обвиняется в убийстве.

Во время расследования выяснилось, что 16 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице 45 лет Победы посёлка Салым Нефтеюганского района между обвиняемым и 35-летним югорчанином произошла ссора. Мужчины разбирались из-за оскорблений, который житель Югры высказал гостю по поводу заявления в полицию о краже телефона общим знакомым. Конфликт закончился тем, что пьяный обвиняемый ударил своего собеседника в грудь кухонным ножом, от этого потерпевший скончался месте происшествия.

Убийца так и не признал свою вину, оправдываясь тем, что его знакомый вёл себя агрессивно. Следователями собрано достаточно доказательств его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.