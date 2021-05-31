В Югре разыскивается четырнадцатилетняя девочка Фото: ОМВД России по Советскому району

В Югре разыскивается несовершеннолетняя девушка, которая в 17:05 часов 29 мая 2021 года ушла из БУ ХМАО - Югры СРЦ «Берегиня» посёлка Пионерский Советского района. Девочку зовут Семечева Кристина Анатольевна, она родилась 6 марта 2007 года и проживала в Когалыме, улица Сибирская, дом 17, квартира 46. Её местонахождение не известно.

Девочке на вид 14-15 лет, рост 153-155 см. Она худощавого телосложения с овальным лицом, подбородок круглый, волосы по плечи, тёмно-русого цвета. На момент пропажи Кристина была одета в белую футболку и светлые легинсы, а также в тканевые, синие кроссовки. Телефона с собой у неё не было.

Если кто-то знает о местонахождении девочки, просьба сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Советскому району, по телефонам 8(34675) 4-06-55, 3-19-55, 89527225276, 89527009357.