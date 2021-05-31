В Сургуте прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег РФ» Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Сургуте прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег РФ». Преодолеть себя и одну из четырёх дистанций: 1, 5, 10 и 21,1 км, решились больше 800 человек с разным уровнем подготовки. Одновременный старт состоялся в 11:00 в 84 городах России.

На центральной площади Сургута собралось много почётных гостей. Сенатор РФ Эдуард Исаков вышел на дистанцию в 10 км. А директор Депспорта Югры Сергей Артамонов преодолел дистанцию в 5 км. Большинство участников не ставили перед собой цели победить, но это нисколько не помешало бегунам получить мощную порцию адреналина. Каждый финишировавший обладатель железной выдержки и волевого характера награждён заслуженной наградой. Болельщики смогли также хорошо провести время, благодаря установленным на площади разнообразным палаткам с развлечениями.