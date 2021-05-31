Югорчанка взяла кредит на крупную сумму и перевела все деньги аферистам Фото: pixabay.com

Жительница Ханты-Мансийска обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщил, что на её имя злоумышленники пытаются оформить кредит.

По советам лже-сотрудника банка, югорчанка оформила кредит на 1 миллион 300 тысяч рублей, а так же вложила личные сбережения в сумме 185 тысяч рублей. Все эти деньги женщина перевела на различные номера телефонов, указанные аферистами.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", в качестве максимального наказания преступникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские разыскивают подозреваемых, а также простят югорчан быть внимательными и осторожными при совершении банковских сделок. В случае подозрительных действий лучше обратиться в полицию.