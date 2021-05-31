В Сургуте осудят директора типографии за сокрытие денег от налоговой Фото: pixabay.com

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против генерального директора одной из типографий, который обвиняется в сокрытии денежных средств, за счёт которых он должен погасить недоимку по налогам.

С октября 2017 по октябрь 2020 года, руководя коммерческим предприятием, знал, что налоговая приостановила движение по счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам и сборам на общую сумму более 40 миллионов рублей. Обвиняемых не хотел погашать задолженность и организовал взаиморасчеты между дебиторами и кредиторами предприятия минуя арестованные счета. В результате сокрыто более 39 миллионов рублей и если деньги поступили на счёт организации, то ушли бы на погашение долга. После возбуждения уголовного дела руководитель полностью погасил задолженность.

Обвиняемый не признал вину, но несмотря на это следователями собраны достаточные доказательства и уголовное дело направлено в суд.