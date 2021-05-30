Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 мая 2021 увеличилось на 50 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 мая 2021 увеличилось на 50 человек в 14-ти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 57 454 случая, 56157 человек выздоровело. Активных случаев – 499, скончалось 798 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Нижневартовске (16 человек), Сургуте (10 человек) и в Советском районе (8 человек). В Мегионе заболело 3 человека, в Югорске, Нефеюганске и Лангепасе – по 2 человека.

Фото: Оперштаб Югры

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