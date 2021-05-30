Погода в Югре 30 мая 2021: днем тридцатиградусная жара Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 30 мая, ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 С, при прояснениях +1…+6 С, днем +19…+24 С, по северным районам +9…+14 С, по южным районам +25…+30 С.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 С, днем +22…+24 С.