Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 мая 2021 увеличилось на 55 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 мая 2021 увеличилось на 55 человек в 12-ти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в Югре составило 57 404 случая. Всего выздоровело 56 124 человек, активных случаев – 482. За весь период скончались 798 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Нижневартовске (16 человек), Сургуте (12 человек), Ханты-Мансийске и Мегионе (по 4 человека) и Советском районе (6 человек). По 3 человека заразились в Кондинском и Нижневартовском районах, по 1 – в Березовском, Октябрьском районах, Радужном и Пыть-Яхе.