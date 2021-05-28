В Сургуте мать избитых детей ответит в суде за свое равнодушие Фото: pixabay.com

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против 31-летней женщины, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Мы писали ранее, как в квартире одного из домов города обнаружены 1,5 месячный мальчик и 1,5 годовалая девочка с телесными повреждениями тяжелой степени, а именно травмами головы и других частей тела, с которыми их увезли в больницу.

Обвиняемая с мая 2020 по 9 февраля 2021 года не заботилась о психическом, духовном, нравственном развитии своих троих детей. Они не получали хорошее питание и игрушки. Кроме того, женщина имея периодические доходы, отдавала их сожителю на его личные нужды, в том числе на наркотики.

Она знала, что сожитель из-за употребления наркотиков часто раздражен и агрессивен, неоднократно оставляла детей в квартире с ним, подвергая их жизнь и здоровье опасности. Мать допускала употребление наркотиков и алкоголя в присутствии детей.

Обвиняемая вину не отрицала, оправдывая себя боязнью расправы со стороны своего мужчины. Уголовное дело направлено в суд, также как и дело сожителя женщины, который обвиняется истязании своей семьи. Расследование продолжается.