В Югре руководитель компании задержан за хищении денег предприятия Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "хищение чужого имущества, вверенного виновному" из-за растраты имущества компании.

Генеральный директор АО «Югорская региональная электросетевая компания» в сентябре 2018 года он фиктивно трудоустроил доверенное лицо своего знакомого тренера по волейболу в акционерное общество. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года фиктивно трудоустроенный мужчина, не работал в АО «ЮРЭСК», но ежемесячно получал зарплату, которую передавал тренеру в счёт оплаты личных увлечений подозреваемого. Деньги уходили из счет фонда оплаты труда компании. В итоге ущерб составил 740 тысяч рублей.

В служебных помещениях компании и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.

Подозреваемый задержан и под залог в размере 500 тысяч рублей. По уголовному делу проводится продолжается расследование.