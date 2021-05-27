В отдаленном поселении Сургутского района появится класс для занятий киберспортом Фото: Администрация Сургутского района

В отдаленном поселении Сургутского района появится класс для занятий киберспортом, который будет расположен в школе искусств. Стоимость оборудования для оснащения киберкласса обойдётся районному бюджету в 2,5 миллиона рублей. Глава Сургутского района пообещал рассмотреть вариант строительства отдельного здания под киберспорт. Но пока в помещении идёт ремонт, а к июлю туда завезут компьютеры, очки виртуальной реальности и оборудование для Джаст денс.

- К 1 сентября планируем запустить киберкласс в работу. Я несколько расстроился: думал, что удастся организовать несколько помещений, но нет - получилось только одно. В будущем рассмотрим вариант строительства отдельного здания, - рассказал Глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Киберспорт в районе активно развивается, уже открыты четыре зала на базе спортивных учреждений в Белом Яре, Солнечном, Фёдоровском и Лянторе. Новейшие компьютеры, специальные ортопедические кресла и мониторы, которые снижают нагрузку на зрение пользователя уже в распоряжении ребят. Они учатся играть в мобильные боевые арены «Dota 2», стратегию в реальном времени «StarCraft», карточную стратегию «Hearthstone» и спортивный симулятор «FIFA 18».