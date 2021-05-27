В Сургутском районе накажут мужчину за фиктивную регистрацию троих человек Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ОМВД России по Сургутскому району выявили нарушение закона, а именно - фиктивную регистрацию.

Полицейские выяснили, что 48-летний житель поселка Барсово организовал фиктивную регистрацию трёх граждан Российской Федерации по своему месту жительства, но предоставлять им это жильё на самом деле не собирался.

Преступник рассказал, что с каждого зарегистрированного человека он получил деньги в сумме 3 тысячи рублей.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.