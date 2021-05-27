Пострадавшие в результате ливня семьи Ханты-Мансийска получат помощь Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске введен режим повышенной готовности из-за ликвидации последствий ливня, прошедшего накануне. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняты определенные решения.

Так как в Ханты-Мансийске зафиксирован абсолютный максимум суточного количества осадков за всю историю метеонаблюдений - почти 60 мм. Предыдущий рекорд в 13,8 мм зафиксирован 26 мая 2002 года.

Главы города поручил провести комиссионное обследование домов, пострадавших от последствий ливня. В результате обследования составлены акты по шести частным домам на улицах Сирина, Никифорова, Восточная.

- Каждой пострадавшей семье будет оказана адресная помощь, - сказал Максим Ряшин. По поручению Главы уже завтра пострадавшим выделят единовременную социальную помощь. А далее специалисты дадут полную оценку причиненного ущерба, который также планируется возместить. В дом по улице Восточная, где одиноко проживает пенсионер, направят бригаду, которая поможет мужчине с ремонтом.

Во время заседания принято решение обследовать ливневую канализацию на улицах, которые были подтоплены и, в случае необходимости, провести реконструкцию.