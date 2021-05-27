В день защиты детей в Югре пройдет марафон детства Фото: pixabay.com

В Международный день защиты детей 1 июня в Югре пройдет марафон детства #Детирулят86. В этот день, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества, сообщают в Департаменте социального развития ХМАО-Югры.

Во время марафона детства в течение дня состоится более 300 мероприятий в онлайн и офлайн форматах: конкурсы, мастер-классы, игровые программы, выставки, обучающие проекты и многое другое.

В Ханты-Мансийске пройдет интерактивная развлекательная программа «Здравствуй лето!», «Мультмарафон», в Сургуте – акции в городском парке культуры и города, в Когалыме - концертная игровая программа «Школа всяческих наук».

Ознакомиться с планом мероприятий можно в разделе «График мероприятий».